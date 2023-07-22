На греческом Родосе из-за лесного пожара эвакуировали еще три села

Пожарные до сих пор не могут сдержать распространение огня на греческом острове Родос, вечером в пятницу и в субботу дали распоряжение об эвакуации еще двух населенных пунктов.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Очаг пожара в районе села Лаерма продолжает увеличиваться, огонь еще не взяли под контроль. Жители, около 300 человек, получили распоряжение эвакуироваться поздно вечером, но сам населенный пункт пока не пострадал.

В полдень извещение о необходимости эвакуации поступило жителям сел Лардос и Пилонас, что в юго-восточной части острова.

На месте работают более 170 пожарных, не считая волонтеров, 35 машин, 2 пожарных вертолета и 3 самолета. На подмогу прибыли также пожарные из Румынии и Словакии.

Пожары, ранее бушевавшие в других местах в Греции, удалось обуздать, но пожарные остаются на месте, чтобы не допустить повторного разгорания.

Уровень пожарной опасности остается очень высоким на половине территории страны.

Напомним, в конце прошлой недели днем столбик термометра в Греции превышал 40°C, из-за жары Афинский акрополь закрывали на дневные часы, чтобы предотвратить несчастные случаи.