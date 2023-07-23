В Испании проходят парламентские выборы, которые могут закончиться победой правых

В Испании началось голосование на парламентских выборах, которые могут закончиться формированием правого правительства.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Премьер Педро Санчес, который возглавляет правительство Испании с 2018 года, созвал досрочные выборы после того, как его Социалистическая рабочая партия и ее левые партнеры получили плохой результат на местных и региональных выборах.

Большинство соцопросов прогнозируют, что правая Народная партия получит лучший результат, чем социалисты, однако потребует поддержки крайне правых Vox для формирования правительства. Если такой сценарий реализуется, это будет первый случай возвращения во власть крайне правой политсилы со времен завершения диктатуры Франко.

Оппонентами правых на выборах является также новое движение Sumar, объединившее 15 мелких партий левого уклона.

Поскольку ни одна из политсил ожидаемо не получит абсолютного большинства, будущее правительство Испании сформирует либо коалиция левых, либо правых и крайне правых.

В выборах могут участвовать около 37 млн испанцев. Несмотря на жару и разгар летних отпусков, явка ожидается довольно высокой.

Участки открылись в 9 часов утра и закроются в 20 часов. Предварительные результаты станут известны около полуночи.

Правительству Педро Санчеса выпали все трудности последних лет – пандемия коронавируса и связанные с ней экономические вызовы, а дальше проблемы, вызванные полномасштабной войной России против Украины.

Правые политсилы жестко критикуют Санчеса, заявляя, что он "разрушает страну", и хотят отменить ряд принятых правительством законов.

Ранее Избирательная комиссия Испании продлила срок голосования по почте на досрочных парламентских выборах на полдня из-за рекордного количества людей, которые выбрали такой способ отдать свой голос.