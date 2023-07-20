В Испании продлили голосование по почте на выборах в парламент

Избирательная комиссия Испании в четверг продлила срок голосования по почте на досрочных парламентских выборах на полдня – до 14:00 пятницы из-за рекордного количества людей, которые выбрали такой способ отдать свой голос.

Об этом говорится в сообщении испанской государственной почтовой компании Correos, пишет "Европейская правда".

Как отметила Correos, по ее просьбе срок сдачи бюллетеней в почтовых отделениях перенесен с 22:00 четверга до 14:00 пятницы, чтобы избиратели успели воспользоваться этой возможностью и отдать голос.

О продлении срока Correos попросила в связи с задержкой в рассылке бюллетеней избирателям, которые зарегистрировались для голосования по почте – в том числе из-за того, что часть из них изменила адрес для голосования.

Дело в том, что нынешние выборы в испанский парламент пришлись на период активных отпусков, и поэтому многие испанцы находятся далеко от дома. Всего 2,5 миллиона избирателей в Испании решили отдать голос досрочно.

Избирком Испании согласился на отсрочку, но при условии, что бюллетени для голосования по почте будут сданы до закрытия избирательных участков в воскресенье.

Национальные выборы были назначены премьер-министром-социалистом Педро Санчесом после катастрофического результата на региональных выборах в мае. До сих пор все опросы прогнозировали, что на выборах больше всего голосов получит Народная партия.

Больше о выборах читайте здесь: Испания, направо! Как досрочные выборы могут изменить внешний курс Мадрида.