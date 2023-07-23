В Іспанії проходять парламентські вибори, що можуть закінчитися перемогою правих

В Іспанії почалося голосування на парламентських виборах, які можуть закінчитися формуванням правого уряду.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Прем’єр Педро Санчес, який очолює уряд Іспанії з 2018 року, скликав дострокові вибори після того, як його Соціалістична робітнича партія та її ліві партнери отримали поганий результат на місцевих і регіональних виборах.

Більшість соцопитувань прогнозують, що права Народна партія отримає кращий результат, аніж соціалісти, проте потребуватиме підтримки крайніх правих Vox для формування уряду. Якщо такий сценарій реалізується, це буде перший випадок повернення у владу крайньої правої політсили з часів завершення диктатури Франко.

Опонентами правих на виборах є також новий рух Sumar, що об’єднав 15 дрібних партій лівого ухилу.

Оскільки жодна із політсил очікувано не отримає абсолютної більшості, майбутній уряд Іспанії сформує або коаліція лівих, або правих і крайніх правих.

У виборах можуть брати участь близько 37 млн іспанців. Попри спеку і розпал літніх відпусток, явка очікується доволі високою.

Дільниці відкрилися о 9 годині ранку і закриються о 20 годині. Попередні результати стануть відомі близько опівночі.

Уряду Педро Санчеса випали усі труднощі останніх років – пандемія коронавірусу і пов’язані з нею економічні виклики, а далі проблеми, спричинені повномасштабною війною Росії проти України.

Праві політсили жорстко критикують Санчеса, заявляючи, що він "руйнує країну", та хочуть скасувати низку ухвалених урядом законів.

Раніше Виборча комісія Іспанії продовжила термін голосування поштою на дострокових парламентських виборах на пів дня через рекордну кількість людей, які обрали такий спосіб віддати свій голос.