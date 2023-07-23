В Греции обрушился мост: есть погибший и раненые

В воскресенье, 23 июля, на въезде в греческий город Патры обвалился мост, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, пятеро были ранены, еще двое считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Отмечается, что с 2021 года на мосту продолжались ремонтные работы. Этот мост имел признаки значительной эрозии и ремонтировался секция за секцией.

Как сообщается, по меньшей мере двое пострадавших являются рабочими, которые были задействованы в ремонте моста.

Кроме того, есть информация, что под мостом могли находиться пять или шесть человек.

Напомним, в конце июня в Лондоне неожиданно обвалился трехэтажный дом.