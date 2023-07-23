У Греції обвалився міст: є загиблий та поранені
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Неділя, 23 липня 2023, 14:17
Неділя, 23 липня 2023, 14:17
У неділю, 23 липня, на в’їзді до грецького міста Патри обвалився міст, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, п’ятеро були поранені, ще двоє вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
Зазначається, що з 2021 року на мосту тривали ремонтні роботи. Цей міст мав ознаки значної ерозії і ремонтувався секція за секцією.
Як повідомляється, щонайменше двоє постраждалих є робітниками, які були задіяні в ремонті мосту.
Крім того, є інформація, що під мостом могли перебувати п'ять або шість осіб.
Нагадаємо, наприкінці червня у Лондоні несподівано обвалився триповерховий будинок.
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