"Как будто землетрясение": На востоке Лондона обрушился трехэтажный дом

В Лондоне неожиданно обвалился трехэтажный дом: очевидцы рассказывают, что чрезвычайное происшествие было похоже на землетрясение.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Десятки пожарных, поисковых собак и команда беспилотников были вызваны на место происшествия на Глостер-драйв на востоке Лондона в субботу днем. В результате обвала вся задняя часть дома была разрушена.

A building that collapsed in North London that could have been caused by gas explosion. Fire fighters, Ambulance and Police are all present with high volume.



A possibility that people could be under the rubble. Pray for them. #londonfirebrigade #London #gas #news #foryou pic.twitter.com/1QjKPgWSob — FC London (@aliamirofficia1) June 24, 2023

Пожарные оценивают разрушения соседнего дома. К счастью, жертв под завалами не нашли, никто не пострадал.

31-летний местный житель поделился тем, что услышал за окном, когда находился у себя дома.

"Все, что я услышал – это громкий звук, и дом, в котором я живу, затрясся, будто произошло землетрясение. Было очень страшно. Когда я выглянул в окно, все здание было разрушено", – рассказал мужчина.

По его словам, экстренные службы прибыли на место происшествия примерно через 10-15 минут.

Лондонская пожарная бригада сообщила, что около 60 пожарных, пять пожарных машин и три спасательных подразделения были развернуты на месте.

Сотрудники столичной полиции также присутствовали на месте происшествия. Полиция сообщила, что было эвакуировано несколько домов.

Причину обрушения пока не называют.

Напомним, швейцарское село Бриенц осталось почти невредимым после гигантского оползня земли, угрозу которого предусмотрели заранее и заставили всех людей покинуть дома еще в мае.