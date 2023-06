"Как будто землетрясение": На востоке Лондона обрушился трехэтажный дом

В Лондоне неожиданно обвалился трехэтажный дом: очевидцы рассказывают, что чрезвычайное происшествие было похоже на землетрясение.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Десятки пожарных, поисковых собак и команда беспилотников были вызваны на место происшествия на Глостер-драйв на востоке Лондона в субботу днем. В результате обвала вся задняя часть дома была разрушена.

A building that collapsed in North London that could have been caused by gas explosion. Fire fighters, Ambulance and Police are all present with high volume.



A possibility that people could be under the rubble.