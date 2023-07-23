Бундесвер столкнулся с серьезными проблемами с проверками в сфере безопасности - Bild

В Германии сообщают о проблемах с проверками безопасности в Бундесвере – почти 70 тысяч проверок военного и гражданского персонала до сих пор не было проведено.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Депутат Бундестага от ХДС Инго Гедехенс направил в Минобороны Германии официальный запрос с требованием разъяснить, почему Служба военной контрразведки (MAD) до сих пор не завершила проверку безопасности 69 687 человек, необходимую для доступа к секретным сведениям.

"Почти 70 тысяч человек ждут проверки, чтобы стать полностью готовыми к службе. Это почти половина от числа солдат. Это серьезный риск для безопасности, особенно с учетом правого экстремизма и российского шпионажа", – заявил Гедехенс.

Отмечается, что MAD имеет три уровня доступа к секретным данным. По информации Bild, проверка кандидата на самый строгий уровень "совершенно секретно" длится 80 недель.

Издание отмечает, что несколько претендентов на службу в Бундесвере уже отсеялись из-за долгого времени ожидания.

После скандалов с проявлениями в армии правого экстремизма MAD еще тщательнее проверяет кандидатов, изучая, в частности, их соцсети и круг общения.

Гедехенс подчеркнул, что ожидает объяснений от министра обороны Германии Бориса Писториуса.

"Я ожидаю, что министр Писториус сразу после летних каникул объяснит парламенту, как он намерен как можно быстрее закрыть эти пробелы в безопасности", – отметил депутат.

Напомним, в июне канцлер Германии Олаф Шольц пообещал усиливать армию Германии.