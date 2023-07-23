Бундесвер зіткнувся з серйозними проблемами з перевірками у сфері безпеки – Bild

У Німеччині повідомляють про проблеми з перевірками безпеки у Бундесвері – майже 70 тисяч перевірок військового і цивільного персоналу досі не було проведено.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Депутат Бундестагу від ХДС Інго Гедехенс надіслав до Міноборони Німеччини офіційний запит із вимогою роз'яснити, чому Служба військової контррозвідки (MAD) досі не завершила перевірку безпеки 69 687 осіб, необхідну для доступу до секретних відомостей.

"Майже 70 тисяч осіб чекають перевірки, щоб стати повністю готовими до служби. Це майже половина від числа солдатів. Це серйозний ризик для безпеки, особливо з урахуванням правого екстремізму і російського шпигунства", – заявив Гедехенс.

Зазначається, що MAD має три рівні доступу до секретних даних. За інформацією Bild, перевірка кандидата на найсуворіший рівень "цілком таємно" триває 80 тижнів.

Видання зазначає, що кілька претендентів на службу в Бундесвері вже відсіялися через довгий час очікування.

Після скандалів із проявами в армії правого екстремізму MAD ще ретельніше перевіряє кандидатів, вивчаючи, зокрема, їхні соцмережі та коло спілкування.

Гедехенс підкреслив, що очікує пояснень від міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

"Я очікую, що міністр Пісторіус одразу після літніх канікул пояснить парламенту, як він має намір якнайшвидше закрити ці прогалини в безпеці", – зазначив депутат.

Нагадаємо, у червні канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв посилювати армію Німеччини.