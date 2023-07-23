По Сербии пронеслась мощная буря: погибли три человека, среди них - ребенок
Воскресенье, 23 июля 2023, 18:59
В эти выходные по территории Сербии пронеслась мощная буря с градом и сильными порывами ветра, в результате чего погибли три человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.
Больше всего от непогоды пострадали города Воеводина, Бачка-Паланка и Нови-Сад.
Из-за непогоды в разных регионах Сербии фиксировали перебои с электричеством и значительные повреждения, в частности, из-за поваленных деревьев. Ветер вырывал с корнями толстые деревья и ломал ветки.
В городе Ковачица женщина погибла в результате того, что после удара молнии в дерево огонь перекинулся на ее дом.
В городе Нови-Сад жертвой непогоды стал 12-летний ребенок. Предварительная причина смерти – поражение током.
Кроме того, в городе Бачка-Паланка от удара током погиб мужчина, который пытался убрать электрокабели, которые упали на его ворота.
В городе Кралево град и сильный ветер выбили окна в автомобилях, также есть поваленные деревья.
Также отмечается, что град нанес значительный ущерб сельскохозяйственным посевам в ряде регионов.
Напомним, на этой неделе мощный шторм также пронесся по территории Словении и Хорватии, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека и еще несколько получили ранения.