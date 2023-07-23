По Сербии пронеслась мощная буря: погибли три человека, среди них - ребенок

В эти выходные по территории Сербии пронеслась мощная буря с градом и сильными порывами ветра, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Больше всего от непогоды пострадали города Воеводина, Бачка-Паланка и Нови-Сад.

Из-за непогоды в разных регионах Сербии фиксировали перебои с электричеством и значительные повреждения, в частности, из-за поваленных деревьев. Ветер вырывал с корнями толстые деревья и ломал ветки.

РТС

РТС

В городе Ковачица женщина погибла в результате того, что после удара молнии в дерево огонь перекинулся на ее дом.

В городе Нови-Сад жертвой непогоды стал 12-летний ребенок. Предварительная причина смерти – поражение током.

Кроме того, в городе Бачка-Паланка от удара током погиб мужчина, который пытался убрать электрокабели, которые упали на его ворота.

В городе Кралево град и сильный ветер выбили окна в автомобилях, также есть поваленные деревья.

Также отмечается, что град нанес значительный ущерб сельскохозяйственным посевам в ряде регионов.

Напомним, на этой неделе мощный шторм также пронесся по территории Словении и Хорватии, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека и еще несколько получили ранения.