В Словении и Хорватии - мощные ливни, есть погибшие
Среда, 19 июля 2023, 22:21
Словения и Хорватия в среду подверглись мощному шторму со шквальным ветром и проливным дождем, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека и еще несколько получили ранения.
Об этом говорится в публикации агентства AP, сообщает "Европейская правда".
В Хорватии непогода продолжается с обеда: сильный дождь привел к параличу городского транспорта, вызвал перебои в электроснабжении и повалил деревья, заблокировав улицы.
🔴 Two people died today when #Zagreb, the capital of #Croatia, was ravaged by a huge #storm ⛈️— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 19, 2023
The damage is huge.
🆘️ Emergency services recorded more than 700 calls in 45 minutes.
📷 ZOG13 pic.twitter.com/gupMbvDtrz
В Загребе, по данным полиции, двое мужчин погибли от падения деревьев и еще один получил тяжелые ранения в результате падения строительного крана. Еще один человек погиб в городе Черник, когда на его авто упало дерево.
#Unwetter in #kroatien #zagreb Baukran stürzt ein pic.twitter.com/cK3CH8XIL2— Goran Majić (@Goran_Majic) July 19, 2023
Похожая ситуация сложилась и в соседней Словении, где сильный ветер валил деревья и срывал крыши. Один человек погиб и еще один – получил ранения так же от падения дерева в районе озера Блед.
На этом фоне власти Сербии объявили предупреждение гражданам, поскольку шторм двигался на восток. Порывы ветра пронеслись над столицей страны Белградом в среду вечером, поднимая вихри листьев и пыли.
В конце вторника мощный шторм накрыл Словению, Хорватию и Боснию, повалив деревья, сорвав крыши с домов и вызвав перебои в электроснабжении. На прошлой неделе мощные грозы так же нанесли большой ущерб по всей территории Словении и местами вызвали подтопления.
Западнобалканские страны страдают от шторма второй раз подряд после недель крайне жарких и сухих дней, которые до сих пор наблюдаются в других европейских государствах.