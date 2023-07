В Словении и Хорватии - мощные ливни, есть погибшие

Словения и Хорватия в среду подверглись мощному шторму со шквальным ветром и проливным дождем, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека и еще несколько получили ранения.

Об этом говорится в публикации агентства AP, сообщает "Европейская правда".

В Хорватии непогода продолжается с обеда: сильный дождь привел к параличу городского транспорта, вызвал перебои в электроснабжении и повалил деревья, заблокировав улицы.

🔴 Two people died today when #Zagreb, the capital of #Croatia, was ravaged by a huge #storm ⛈️



The damage is huge.



🆘️ Emergency services recorded more than 700 calls in 45 minutes.



📷 ZOG13 pic.twitter.com/gupMbvDtrz