В Словении и Хорватии - мощные ливни, есть погибшие

Словения и Хорватия в среду подверглись мощному шторму со шквальным ветром и проливным дождем, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека и еще несколько получили ранения.

Об этом говорится в публикации агентства AP, сообщает "Европейская правда".

В Хорватии непогода продолжается с обеда: сильный дождь привел к параличу городского транспорта, вызвал перебои в электроснабжении и повалил деревья, заблокировав улицы.

🔴 Two people died today when #Zagreb, the capital of #Croatia, was ravaged by a huge #storm ⛈️



The damage is huge.



🆘️ Emergency services recorded more than 700 calls in 45 minutes.



📷 ZOG13 pic.twitter.com/gupMbvDtrz — Balkan Insight (@BalkanInsight) July 19, 2023

В Загребе, по данным полиции, двое мужчин погибли от падения деревьев и еще один получил тяжелые ранения в результате падения строительного крана. Еще один человек погиб в городе Черник, когда на его авто упало дерево.

Похожая ситуация сложилась и в соседней Словении, где сильный ветер валил деревья и срывал крыши. Один человек погиб и еще один – получил ранения так же от падения дерева в районе озера Блед.

На этом фоне власти Сербии объявили предупреждение гражданам, поскольку шторм двигался на восток. Порывы ветра пронеслись над столицей страны Белградом в среду вечером, поднимая вихри листьев и пыли.

В конце вторника мощный шторм накрыл Словению, Хорватию и Боснию, повалив деревья, сорвав крыши с домов и вызвав перебои в электроснабжении. На прошлой неделе мощные грозы так же нанесли большой ущерб по всей территории Словении и местами вызвали подтопления.

Западнобалканские страны страдают от шторма второй раз подряд после недель крайне жарких и сухих дней, которые до сих пор наблюдаются в других европейских государствах.