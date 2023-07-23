Сербією пронеслася потужна буря: загинули троє осіб, серед них – дитина

Цими вихідними територією Сербії пронеслася потужна буря з градом і сильними поривами вітру, внаслідок чого загинули троє осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Найбільше від негоди постраждали міста Воєводина, Бачка-Паланка та Нові-Сад.

Через негоду у різних регіонах Сербії фіксували перебої з електрикою та значні пошкодження, зокрема, через повалені дерева. Вітер виривав з корінням товсті дерева та ламав гілки.

РТС

РТС

У місті Ковачиця жінка загинула внаслідок того, що після удару блискавки в дерево вогонь перекинувся на її будинок.

У місті Нові-Сад жертвою негоди стала 12-річна дитина. Попередня причина смерті – ураження струмом.

Крім того, у місті Бачка-Паланка від удару струмом загинув чоловік, який намагався прибрати електрокабелі, які впали на його ворота.

У місті Кралево град і сильний вітер вибили вікна в автомобілях, також є повалені дерева.

Також зазначається, що град завдав значної шкоди сільськогосподарським посівам у низці регіонів.

Нагадаємо, цього тижня потужний шторм зі шквальним вітром і проливним дощем пронісся також Словенією та Хорватією, внаслідок чого загинули щонайменше чотири людини і ще кілька отримали поранення.