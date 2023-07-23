В Испании на одном из участков все избиратели проголосовали за 26 секунд

В Испании, где в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, на участке в селе Вильяроя все избиратели проголосовали за 26 секунд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mundo Deportivo.

На участке в Вильярои зарегистрировано семь избирателей.

Отмечается, что процесс голосования мог быть еще короче, если бы один из избирателей не уронил один из бюллетеней на стол перед тем, как опустить его в урну.

Предыдущий рекорд по скорости голосования зарегистрировали на муниципальных выборах в мае.

Как только голосование закончилось, в селе начался праздник с кофе, выпечкой и местными блюдами.

Напомним, 23 июля жители Испании голосуют на парламентских выборах, которые могут закончиться формированием правого правительства.

Премьер Педро Санчес, который возглавляет правительство Испании с 2018 года, созвал досрочные выборы после того, как его Социалистическая рабочая партия и ее левые партнеры получили плохой результат на местных и региональных выборах.