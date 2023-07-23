В Іспанії на одній із дільниць всі виборці проголосували за 26 секунд
В Іспанії, де в неділю проходять дострокові парламентські вибори, на дільниці у селі Вільяроя всі виборці проголосували за 26 секунд.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mundo Deportivo.
На дільниці у Вільярої зареєстровано сім виборців.
Зазначається, що процес голосування міг бути ще коротшим, якби один з виборців не впустив один з бюлетенів на стіл перед тим, як опустити його в урну.
Попередній рекорд зі швидкості голосування зареєстрували на муніципальних виборах у травні.
Як тільки голосування закінчилося, у селі розпочалося свято із кавою, випічкою і місцевими стравами.
Нагадаємо, 23 липня жителі Іспанії голосують на парламентських виборах, які можуть закінчитися формуванням правого уряду.
Іспанський прем’єр Педро Санчес, який очолює уряд Іспанії з 2018 року, скликав дострокові вибори після того, як його Соціалістична робітнича партія та її ліві партнери отримали поганий результат на місцевих і регіональних виборах.