В Іспанії на одній із дільниць всі виборці проголосували за 26 секунд

В Іспанії, де в неділю проходять дострокові парламентські вибори, на дільниці у селі Вільяроя всі виборці проголосували за 26 секунд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mundo Deportivo.

На дільниці у Вільярої зареєстровано сім виборців.

Зазначається, що процес голосування міг бути ще коротшим, якби один з виборців не впустив один з бюлетенів на стіл перед тим, як опустити його в урну.

Попередній рекорд зі швидкості голосування зареєстрували на муніципальних виборах у травні.

Як тільки голосування закінчилося, у селі розпочалося свято із кавою, випічкою і місцевими стравами.

Нагадаємо, 23 липня жителі Іспанії голосують на парламентських виборах, які можуть закінчитися формуванням правого уряду.

Іспанський прем’єр Педро Санчес, який очолює уряд Іспанії з 2018 року, скликав дострокові вибори після того, як його Соціалістична робітнича партія та її ліві партнери отримали поганий результат на місцевих і регіональних виборах.