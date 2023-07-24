Bloomberg: Глава МИД Британии отложил поездку в Китай на фоне загадочного исчезновения министра

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную на этот месяц поездку в Китай.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что Клеверли отложил свой визит в Пекин на фоне загадочного исчезновения министра иностранных дел Китая Цинь Гана, который уже месяц не появляется в публичном пространстве.

По словам анонимных собеседников Bloomberg, именно исчезновение Цинь Гана стало основной причиной отмены визита Клеверли. Причем один из источников добавил, что факторов для отмены поездки было несколько.

Источники отмечают, что обе страны рассматривают альтернативные даты визита Клеверли.

Bloomberg напоминает, что Цинь Ган исчез из публичного пространства 25 июня, в тот день он встретился с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама.

С тех пор министра на дипломатических встречах заменял заведующий канцелярией комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

Напомним, в начале июля Китай без объяснения причин отменил запланированный визит высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

По данным СМИ, визит Борреля в Китай может состояться в октябре.