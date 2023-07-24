Bloomberg: Глава МЗС Британії відклав поїздку до Китаю на тлі загадкового зникнення міністра

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану на цей місяць поїздку до Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Агентство зазначає, що Клеверлі відклав свій візит до Пекіна на тлі загадкового зникнення міністра закордонних справ Китаю Цинь Гана, який вже місяць не з’являється в публічному просторі.

За словами анонімних співрозмовників Bloomberg, саме зникнення Цинь Гана стало основною причиною скасування візиту Клеверлі. Причому одне із джерел додало, що це було одним з кількох факторів.

Джерела зазначають, що обидві країни розглядають альтернативні дати візиту Клеверлі.

Bloomberg нагадує, що Цинь Ган зник із публічного простору 25 червня, того дня він зустрівся з офіційними особами з Росії, Шрі-Ланки та В'єтнаму.

Відтоді міністра на дипломатичних зустрічах заміняв завідувач канцелярії комісії Центрального комітету Компартії Китаю у закордонних справах Ван Ї.

Нагадаємо, на початку липня Китай без пояснення причин скасував запланований візит високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

За даними ЗМІ, візит Борреля до Китаю може відбутися у жовтні.