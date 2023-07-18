СМИ узнали, когда Боррель может наконец поехать в Китай

Визит топ-дипломата Европейского Союза Жозепа Борреля в Китай, который неоднократно откладывался по разным причинам, может состояться в октябре этого года.

Об этом стало известно испанскому агентству Europa Press и гонконгскому англоязычному изданию South China Morning Post от источников в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Как утверждают СМИ, предварительная договоренность о визите в октябре Боррель и председатель канцелярии комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам Ван И достигли на прошлой неделе во время встречи в Индонезии.

В Брюсселе надеются, что визит топ-дипломата ЕС поможет "укрепить отношения с Китаем и подтвердить диалог с Пекином на самом высоком уровне" перед проведением двустороннего саммита до конца года.

"Чтобы подготовиться к надлежащему саммиту, нам нужно иметь торговый и стратегический диалог, который поможет установить позицию и понять позицию Китая", – пояснили источники.

Визит Борреля в КНР откладывался уже дважды с начала этого года. В апреле Пекин отложил поездку топ-дипломата ЕС из-за положительного текста на коронавирус. А июльский визит неожиданно отменили без четкого объяснения причин.

Как известно, Европейский Союз пытается привлечь Китай к урегулированию войны в Украине, считая, что тот имеет рычаги влияния на российское руководство. Эта же цель была поддержана лидерами ЕС на последнем саммите в июне.