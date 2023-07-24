В Швеции начинается суд над Гретой Тунберг за неповиновение полиции

Климатическая активистка Грета Тунберг предстанет в понедельник перед судом по обвинению в неповиновении полиции во время протеста на юге Швеции в прошлом месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Тунберг и другие активисты были задержаны после того, как 19 июня они остановили движение на нефтяном терминале в порту Мальме.

Согласно заявлению пресс-секретаря шведской прокуратуры Анники Коллин и заявлению прокуроров, Тунберг предъявили обвинения из-за того, что она отказалась выполнить приказ полиции покинуть место протеста во время акции.

Прокурор Шарлотта Оттосен сообщила, что преступление неповиновения обычно наказывается штрафами.

Тунберг вдохновила глобальное молодежное движение, которое требует усиления борьбы с изменением климата, после того как с 2018 года устраивала еженедельные акции протеста под стенами шведского парламента.

Вместе с Тунберг перед судом предстанут трое других протестующих.

Напомним, 15 июня Грета Тунберг присоединилась к митингу против экоцида в Украине, который организовали украинцы в немецком Бонне перед зданием ООН. Активистка также приезжала в Украину.