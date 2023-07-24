У Швеції починається суд над Гретою Тунберг за непокору поліції

Кліматична активістка Грета Тунберг постане в понеділок перед судом за звинуваченням у непокорі поліції під час протесту на півдні Швеції минулого місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Тунберг та інші активісти були затримані після того, як 19 червня вони зупинили рух на нафтовому терміналі в порту Мальме.

Згідно із заявою прессекретарки шведської прокуратури Анніки Коллін та заявою прокурорів, Тунберг висунули звинувачення через те, що вона відмовилася виконати наказ поліції покинути місце протесту під час акції.

Прокурорка Шарлотта Оттосен повідомила, що за злочин непокори зазвичай карають штрафами.

Тунберг надихнула глобальний молодіжний рух, який вимагає посилення боротьби зі зміною клімату, після того, як з 2018 року влаштовувала щотижневі акції протесту під стінами шведського парламенту.

Разом з Тунберг перед судом постануть троє інших протестувальників.

Нагадаємо, 15 червня Грета Тунберг доєдналась до мітингу проти екоциду в Україні, який організували українці у німецькому Бонні перед будівлею ООН. Активістка також приїздила до України.