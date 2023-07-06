Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции

Экоактивистка Грета Тунберг предстанет перед судом по обвинению в "неповиновении полиции" во время акции протеста.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает шведская прокуратура.

Отмечается, что в июне вместе с другими протестующими активистка блокировала нефтяные танкеры в шведском порту Мальме и не подчинилась приказу полиции покинуть место происшествия.

Как указывают правоохранители, ей может грозить заключение на полгода или штраф.

"Прокурор выдвинул обвинения против молодой женщины, которая 19 июня этого года участвовала в климатической демонстрации, что, по словам обвинения, вызвала нарушение движения транспорта в Мальме", – говорится в сообщении шведской прокуратуры.

По информации BBC, Тунберг предстанет перед судом 24 июля вместе с тремя другими протестующими. По ее словам, целью акции было "физически остановить инфраструктуру ископаемого топлива".

15 июня Грета Тунберг присоединилась к митингу против экоцида в Украине, который организовали украинцы в немецком Бонне перед зданием ООН.

Напомним, 1 апреля в Риме задержали трех активистов из инициативы "Последнее поколение", которые вылили в фонтан в центре города черную жидкость, что должна была символизировать нефть.

В Швейцарии участники инициативы недавно блокировали важный тоннель.

Недавно министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что климатические активисты группировки "Последнее поколение" ответственны за 580 уголовных преступлений с начала прошлого года.