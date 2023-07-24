Міністр оборони Естонії про "повільний" контрнаступ: тиск у ЗМІ не допоможе, треба більше зброї

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що не потрібно створювати додатковий тиск на українців у питанні контрнаступу, натомість потрібно надавати більше зброї і допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю "РБК-Україна".

Коментуючи повідомлення у ЗМІ про нібито повільний український контрнаступ, Певкур зазначив, що перебуває в постійному контакті з очільником українського Міноборони Олексієм Резніковим, а також отримує інформацію від інших своїх колег.

"Тому я вважаю, що не потрібно збільшувати додатково тиск на українців, оскільки ви самі знаєте, що робити. Ви також знаєте, що хотіли б просуватися вперед швидше. Однак це не допомагає на полі бою, оскільки на полі бою треба ухвалювати рішення згідно з ситуацією", – зазначив він.

"Я розумію, чому виникають труднощі, чому виникають виклики, але відкрите обговорення цього в медіа не допомагає", – сказав Певкур.

Допомагає, за його словами, збільшення поставок зброї та допомоги Україні, щоб її захисники могли належним чином виконувати свою роботу.

Між тим, у США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.

Нагадаємо, Міноборони Естонії раніше розповіло, що атаки російських окупаційних військ на північному сході України, ймовірно, ускладнять контрнаступ ЗСУ на півдні.