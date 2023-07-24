В Грузии назвали дезинформацией планы открыть совместный с РФ университет

Минобразования Грузии опровергло информацию о якобы намерениях открытия в стране совместного с Россией университета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", ведомство сообщило в Facebook.

Как говорится в заявлении Минобразования страны, "распространяемая в связи с этим информация является дезинформацией, цель которой – ввести общество в заблуждение". По словам министерства, эти действия направлены на преднамеренную дискредитацию системы образования и государства.

"Со всей ответственностью заявляем, что в системе образования Грузии не ведется процедура, связанная с открытием такого учебного заведения", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что "для приобретения статуса образовательного учреждения учебное заведение должно пройти авторизацию, целью которой является обеспечение соответствия стандартам, необходимым для осуществления соответствующих мероприятий по выдаче документа об образовании, признанного государством".

"Авторизация обязательна как для государственных, так и для частных организаций", – указано в заявлении.

Ранее сообщалось, что руководитель грузино-российского общественного центра имени Евгения Примакова в Тбилиси Дмитрий Лорткипанидзе анонсировал открытие нового вуза в Грузии на российские деньги.

Лорткипанидзе заявил, что продолжается поиск территории, на которой откроют университет. По его словам, обучение в университете будет бесплатным, а расходы по финансированию возьмет на себя Россия.

Отмечается, что Дмитрий Лорткипанидзе был одним из первых пассажиров прямого рейса20 мая из Москвы в Тбилиси после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией.

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