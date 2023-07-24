У Грузії назвали дезінформацією плани відкрити спільний із РФ університет

Міносвіти Грузії відкинуло інформацію про наміри відкрити спільний з Росією університет.

Про це, як пише "Європейська правда", відомство повідомило у Facebook.

Як ідеться в заяві Міносвіти країни, "поширювана у зв'язку з цим інформація є дезінформацією, мета якої – ввести суспільство в оману, що спрямована на навмисну дискредитацію системи освіти та держави".

"З усією відповідальністю заявляємо, що в системі освіти Грузії не ведеться процедура, пов'язана з відкриттям такого навчального закладу", – йдеться в повідомленні.

Відоміство зазначило, що "для набуття статусу освітнього закладу навчальний заклад має пройти авторизацію, метою якої є забезпечення відповідності стандартам, необхідним для здійснення відповідних заходів щодо видачі документа про освіту, визнаного державою".

"Авторизація обов'язкова як для державних, так і для приватних організацій", – зазначено в заяві.

Раніше повідомлялося, що керівник грузино-російського громадського центру імені Євгенія Примакова в Тбілісі Дмитрій Лорткіпанідзе анонсував відкриття нового вишу в Грузії на російські гроші.

Варто зазначити, Дмитрій Лорткіпанідзе був одним із перших пасажирів рейсу 20 травня з Москви до Тбілісі після того, як президент РФ Владімір Путін підписав указ про відновлення прямого авіасполучення з Грузією.

Читайте також: Грузія, відкрита до ворогів. Чому авіарейси та візит родини Лаврова – не останні кроки назустріч РФ