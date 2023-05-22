Грузия, открытая врагам. Почему авиарейсы и визит семьи Лаврова – не последние шаги навстречу РФ

Мітинг проти відкриття авіарейсів із РФ під аеропортом Тбілісі. 19 травня 2023 року

Мітинги під парламентом, блокування аеропорту та готелів, бійки з поліцією та затримання протестувальників – останніми днями у Грузії знову стало гаряче.

У цих масових протестів є дві причини. Показово, що формально вони між собою не пов’язані, а просто збіглися у часі. Перша – це відновлення авіасполучення між Грузією та Росією, друга – це приїзд до країни родичів голови російського МЗС Сергєя Лаврова.

Втім, ці дві події мають одну спільну ознаку:

вони є свідченням потужного втягування Грузії в орбіту впливу РФ.

І схоже, що цей процес ще матиме продовження.

Причому лідери у Тбілісі, схоже, недооцінюють небезпеку своїх дій. Бо там пам'ятають, що відбувалося два місяці тому, коли масові протести у Грузії зупинили прийняття закону, який мав поставити хрест на європейському майбутньому країни. А нинішні протести поки суттєво поступаються березневим.

Проте, захищаючи право на відпочинок у Грузії родичів одного з організаторів війни 2008 року та анексії суверенних територій країни, грузинська влада явно грає з вогнем.

У Грузії є ті, хто не готовий миритися з таким заграванням із путінською Росією.

"Рейс, якому не раді"

"Вони нам кажуть, що через те, що в Україні війна, ми маємо все зупинити, маємо погіршити стан нашого народу, не повинні думати про економіку, торгівлю", – так грузинський прем’єр Іраклій Гарібашвілі відреагував на критику Заходу щодо відновлення авіасполучення з Росією.

Попри те, що такий крок явно суперечить санкційній політиці Євросоюзу, в грузинському уряді заявили, що не збираються зважати на це. Адже, як пояснив голова грузинського уряду, "щоби підкоритися політиці країн ЄС, ми повинні бути членом ЄС".

Тому зрештою, попри усі попередження, 19 травня відбувся перший рейс з РФ до Грузії. До того ж, попри запевнення грузинської влади, дозволи на рейси отримала російська авіакомпанія, що літає до анексованого Криму, а тому підпадає під дію українських санкцій.

І це не випадковість: згодом дозволи на польоти до Грузії отримала ще одна авіакомпанія з РФ, яка також літає до Криму та підпадає під санкції Києва.

Перший рейс із Росії супроводжувався масовими протесами і під аеропортом, і під парламентом Грузії. Одними з найпопулярніших були плакати зі слоганом, у якому відчувалося натхнення опором України у протистоянні з РФ: "Російський літак, пішов на…"

Літак, втім, нікуди не пішов, а приземлився в аеропорту Тбілісі.

Згодом дії протестувальників фактично підтримала президентка Саломе Зурабішвілі. "Попри спротив грузинського народу, Росія приземлилася в Тбілісі рейсом, якому не раді", – спочатку написала вона у twitter.

А згодом Зурабішвілі виступила з екстреним зверненням, де серед іншого розкритикувала авіакомпанію Georgian Airways, яка також почала здійснювати прямі рейси до Москви. "Вона користається з нової реальності, яка є неприйнятною для дуже великої частини населення. Я утримаюсь від використання літаків Georgian Airways, аби не збагачувати компанію", – заявила Зурабішвілі.

У відповідь авіакомпанія Georgian Airways оголосила президентку країни персоною нон грата на своїх літаках.

Варто додати, що ця авіакомпанія агресивно відстоює можливість літати до РФ, і це – не перша надмірно різка реакція з її боку на критику відновлення авіарейсів. Напередодні пресслужба Georgian Airways назвала "комічними нікчемами" учасників пікету біля її офісу.

Втім, важливо, що всі ці протести виявилися не дуже масовими.

Навіть у день відкриття авіапростору з РФ протестувати проти цього вийшло лише пару тисяч осіб – незрівнянно менше, ніж на березневих протестах.

Можливо, скандал би на цьому і згаснув, але одночасно із запуском рейсів до РФ відбулася інша подія, яка стала справжнім каталізатором протестів. Опозиційний телеканал Mtavari зі своїх джерел дізнався про візит до країни Єкатерини Винокурової – доньки міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова.

Порушення закону гостинності

До Грузії донька путінського топ-дипломата прибула не просто так.

Цими днями у Кахетії мало відбутися весілля Александра Винокурова – брата її чоловіка.

Це не перший випадок за останні роки, коли представники російської еліти обирають Грузію для святкувань. У 2021 році російський телеведучий Владімір Познер вирішив відсвяткувати свій ювілей у Тбілісі. Тоді ця ідея завершилася протестами під готелем, через що Познеру та його гостям довелося екстрено поїхати з Грузії.

Втім, нинішній випадок видається набагато скандальнішим.

По-перше, йдеться про родину Лаврова, тобто про близьких родичів людини, яка була серед ключових осіб війни проти Грузії 2008 року (очільник МЗС обіймає нинішню посаду з 2004 року) та подальшої анексії окупованих грузинських територій.

По-друге, і донька Лаврова, і її чоловік перебувають під санкціями західних країн, але у самій Грузії щодо них жодних обмежень не запроваджували. Це – ще один показовий приклад того, що Грузія не збирається дотримуватися єдиної європейської політики щодо обмеження РФ.

Тож не дивно, що готель Kvareli Lake Resort, де мала зупинитися Лаврова, блокували протестувальники.

А спроби поліції розблокувати його завершилися бійками та затриманнями. За даними поліції, було затримано в адміністративному порядку 16 осіб.

При цьому в уряді Грузії довгий час спростовували візит родичів Лаврова до країни. Аж доки у своєму зверненні цей ганебний факт не підтвердила президентка Саломе Зурабішвілі, яка запевнила, що уряд визнав правдивість цієї інформації. Та й то – не інформації про прибуття скандальної родини, а про те, що та була змушена залишити Грузію.

"Хоча мені було доволі складно зв'язатися, але я все ж отримала запевнення від міністра внутрішніх справ, що сім'я, люди, які сьогодні збиралися справити другу половину весілля, виїхали. Таким чином, весілля сьогодні не відбудеться", – оголосила вона.

Згодом, джерела телеканалу Mtvari підтвердили цю інформацію – під супроводом сили Служби державної безпеки та Міністерства внутрішніх справ Грузії донька та зять Лаврова дісталися аеропорту та попрямували до Саудівської Аравії.

Грузинська влада неприховано стала на захист цього подружжя.

"Жодні санкції не можуть бути застосовані до члена сім'ї в цілому, такий підхід брутально суперечить стандартам у галузі прав людини", – згодом заявив голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, немов забуваючи про той факт, що США та ЄС знайшли достатні підстави для санкцій.

Окремо він звинуватив у порушенні "закону гостинності" і президентку Зурабішвілі, і учасників протестів. А ще нагадав, що Грузія не приєдналася до західних санкцій щодо Росії, а відповідно – не зобов’язана їх виконувати.

Кроки назустріч Росії

Немає сумнівів, що візит до Грузії родичів російського топ-міністра суттєво загострив протеси, пов’язані з відкриттям авіапростору з РФ.

І це підштовхує до запитання: чи не пов’язані між собою ці події?

Чому вони збіглися у часі?

Чи можливо, що Росія спеціально розпалює конфлікт, щоби спровокувати внутрішнє протистояння у Грузії. Чи, може, дата відкриття рейсів спеціально підібрана до дати весілля у родичів Лаврова?

Але, швидше за все, питання в іншому.

І відкриття авіарейсів, і скандальне святкування є наслідками нинішнього безпрецедентного зближення Грузії та РФ.

Невідомо, чи хтось із гостей того весілля добирався до Грузії прямим рейсом бюджетної авіакомпанії – швидше, ні. Але той факт, що вони обрали місцем свого святкування саме Грузію, свідчить, у Кремлі грузинську владу більше не сприймають як ворожу.

А на додачу російські топ-туристи напевно отримали гарантії безпеки від грузинської влади – це пояснює і жорсткі дії поліції проти протестувальників, і подальші виправдовування з боку керівництва "Грузинської мрії".

А раз так, то нинішні кроки назустріч можуть бути не останніми.

Російський депутат Сергєй Гаврилов, який у Грузії став причиною протестів 2019 року, вже прогнозує відновлення дипломатичних відносин між країнами, розірваних президентом Саакашвілі після війни 2008 року.

Також, за свідченням грузинських журналістів, представники "Мрії" вже почали неофіційно говорити про принципову готовність РФ до відновлення переговорів про розблокування залізничного сполучення Грузії та Росії, яке не діє з початку 1990-х, адже залізниця проходить через окуповану Росією Абхазію.

Втілення таких планів означатиме новий рівень остаточного розвороту Грузії від Заходу в бік РФ.

Якщо, звичайно, цьому не завадять громадяни Грузії.

У березні їм вдалося зупинити такий розворот, проте вже за пару місяців грузинська влада бере реванш.

Повторимося: наразі протести, розпочаті через московські авіарейси, не видаються настільки потужними, щоби змусити владу відмовитися від своїх планів.

Але саме в цьому і полягає значення таких "чорних лебедів", яким став візит доньки Лаврова. Адже призначенням цього весілля стала демонстрація того факту, що в еліті РФ вже ставляться до Грузії як до країни, яка відмовилася від західного курсу на користь економічних преференцій.

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Post Scriptum. Елітні тренди з легкістю "зчитують" та копіюють пересічні росіяни. За даними російських сервісів бронювання квитків, Грузія стала другим за популярністю туристичним напрямом у росіян на нинішній червень.

Така увага до Грузії не дивує - вона є важливою та невіддільною частиною "великого сталінського стилю", який зараз ретельно копіюють у Кремлі.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"