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Совет нацобороны Литвы одобрил план трехлетней поддержки Украины на 200 млн евро

Понедельник, 24 июля 2023, 18:10

Совет национальной обороны Литвы в понедельник обсудил и принципиально одобрил трехлетний план военной помощи Украине.

Об этом сообщило литовское Министерство обороны, пишет "Европейская правда".

План поддержки Вооруженных Сил Украины на период 2024-2026 годов, который был утвержден Советом нацбезопасности Литвы, составит около 200 миллионов евро.

Основными направлениями поддержки будут закупка летального и нелетального оборудования, военное образование и подготовка, финансовые взносы в фонды помощи, ремонт военной техники в Литве и подготовка личного состава.

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По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, ожидается, что финансирование плана обеспечат средства Европейского фонда мира.

"(Это. – Ред.) позволит не тормозить развитие национальных возможностей и направить эти средства на дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины", – добавил он.

Общий объем поддержки, которую Министерство обороны Литвы предоставляет украинским Вооруженным силам, вскоре достигнет полмиллиарда евро. Она охватывает вооружение и оборудование, а также обучение, лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.

Напомним, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на прошлой неделе министр обороны Литвы объявил о создании коалиции по разминированию для помощи Киеву.

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