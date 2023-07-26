Литва профинансирует обучение в стране 350 украинских студентов

Министерство образования, науки и спорта частично профинансирует обучение на бакалавриате и магистратуре в Литве 350 украинских студентов в рамках продолжения помощи украинским беженцам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

Сообщается, что Вильнюс оплатит 60 процентов нормативной стоимости обучения для украинцев, а остальные покроют высшие учебные заведения, где на 2023-2024 учебный год украинским студентам-первокурсникам выделили в целом почти 643 тысячи евро.

Также отмечается, что студенты будут получать ежемесячную стипендию в размере 300 евро, чтобы покрыть основные потребности на проживание и приобретение материалов для обучения.

Уточняется, что украинские выпускники, которые получили аттестат о полном общем среднем образовании в Литве, будут иметь приоритет при поступлении в вузы страны, тогда как абитуриентам, которые получили среднее образование в Украине, нужно иметь соответствующий аттестат и сдать украинский вступительный экзамен.

По решению властей, украинцы, желающие получить государственную поддержку на обучение в Литве, имеют право подавать документы на поступление непосредственно в один или несколько вузов и участвовать в объявленных ими конкурсах.

В прошлом учебном году почти 800 украинцев были приняты на бакалаврские программы и около 220 – на магистерские программы в Литве. 13 украинцев поступили в аспирантуру и четверо – в резидентуру.

Ранее сообщалось, что в Литве семейные врачи обеспокоены состоянием здоровья детей беженцев из Украины, поскольку была потеряна информация об их вакцинации.

Согласно результатам опроса, проведенного в мае, 34% украинских беженцев, бежавших от войны в Литву, в будущем планируют там жить и работать.