Лидер республиканцев в Сенате США призвал быстрее давать Украине оружие

Лидер Республиканской партии в американском Сенате Митч Макконнелл призвал администрацию президента Джо Байдена ускорить поставки военной помощи Украине.

Соответствующее заявление он сделал в зале Сената США, сообщает "Европейская правда".

Сенатор подчеркнул, что администрация Байдена "должна начать двигаться с соответствующей скоростью", чтобы предоставить Украине "летальные инструменты, которые им нужны, чтобы закончить свою борьбу".

"Со своей стороны, поскольку мы работаем над обеспечением общей обороны, Сенат должен инвестировать в оборонно-промышленную базу, которая сможет обеспечить поддержку Украины со стороны Америки, одновременно вооружая наши собственные силы для сдерживания дальнейших угроз со стороны России и Китая", – отметил Макконнелл.

По его словам, нерешительность и бездействие администрации Байдена приводит к тому, что некоторые ключевые силы и средства поздно прибывают на поле боя.

Сенатор также намекнул на необходимость предоставить Украине дальнобойные ракеты, заявив, что "удары на большие расстояния помогли бы Украине заставить российских оккупантов отступить, как наши друзья уже продемонстрировали, успешно применив британские крылатые ракеты Storm Shadow".

Ранее депутат немецкого Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал передать Украине больше оружия вместо того, чтобы критиковать действия ВСУ.

Посол Украины в США Оксана Маркарова надеется, что Киев все же получит от США дальнобойные ракеты ATACMS после "очень активной работы" украинской стороны.