В Литве настаивают на более жестких санкциях против Беларуси

В Литве считают, что после утверждения ЕС новых санкций против Беларуси они должны быть усилены.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам литовского министра, санкции против Беларуси должны были быть приняты уже давно. Он призвал ЕС не останавливаться на этом.

"После годичного перерыва были утверждены новые санкции против Беларуси – произошло то, что давно должно было произойти. Беларусь поддерживает российскую агрессию в Украине, ситуация с правами человека продолжает ухудшаться, а территорию Беларуси используют для обхода санкций против России", – отметил Ландсбергис.

Он подтвердил, что новый пакет вводит новые ограничения на товары двойного назначения, авиационные запчасти. По его словам, это поможет предотвратить "появление таких товаров на поле боя", а также бороться с обходом санкций против России через Беларусь.

"Однако мы не можем сидеть, сложа руки, – остальная часть санкционного пакета должна быть принята немедленно. Надеюсь, нам не придется ждать этого так же долго", – подчеркнул Ландсбергис.

Накануне стало известно, что послы ЕС согласовали введение новых санкций против Беларуси за ее причастность к российской захватнической войне.

Ранее сообщалось, что Евросоюз решил ввести новый пакет санкций против Беларуси в связи с нарушениями прав человека к третьей годовщине президентских выборов в стране, которые международное сообщество признало сфальсифицированными.

ЕС ввел шесть пакетов санкций против Беларуси, последний из которых вступил в силу год назад. В течение нескольких месяцев в ЕС обсуждали новые ограничительные меры в отношении Минска из-за его участия в войне России против Украины.

Ранее депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Кроме того, евродепутаты призвали ЕС наработать стратегию сохранения независимости Беларуси и ее демократического перехода.