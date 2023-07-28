Украина является экономически конкурентоспособной и имеет хорошую перспективу стать членом Евросоюза, считает президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в комментарии Augsburger Allgemeine.

По его словам, "в сфере цифровизации украинцы на много лет опережают большинство стран Центральной Европы, включая Германию", добавив, что "это страна, которая может легко идти в ногу с нами".

Хойер также упомянул о сельском хозяйстве Украины, которое играет важную роль в поставках зерна по всему миру.

"И они имеют промышленность, которая была передовой еще в СССР – например, в военной технике", — отметил Хойер.

В то же время президент ЕИБ указал на проблемы Украины, где "коррупция является эндемичной и экстремальной", подчеркнув, что Евросоюз "должен быть бдительным".

Впрочем, он призвал не недооценивать Украину. По мнению Хойера, препятствия, которые стоят перед Киевом на пути подготовки к членству в Евросоюзе с помощью реформ, являются "преодолимыми".

"Мы должны преодолеть мнение, что к нам приходит страна с десятками миллионов нищих", — резюмировал президент ЕИБ.

Напомним, Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

В правительстве прогнозируют, что Украина до октября выполнит остальные кандидатские рекомендации ЕС.

Читайте также: Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году.