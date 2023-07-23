Италия поможет с реставрацией собора в Одессе, который пострадал после ракетного удара РФ

Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони заявила, что ее страна готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора, который пострадал в результате ракетного удара оккупационных войск РФ.

Заявление Мелони публикует пресс-служба итальянского правительства, сообщает "Европейская правда".

"Атаки в Одессе, гибель невинных людей, разрушение Спасо-Преображенского собора глубоко огорчают нас", – отметила итальянский премьер.

Она подчеркнула, что российские войска разрушают зернохранилища, лишая пищи миллионы людей, а также уничтожают "нашу европейскую цивилизацию, ее священные символы".

"Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия, с ее уникальным в мире опытом в реставрационной отрасли, готова присоединиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины", – подчеркнула Мелони.

Как известно, в ночь на 23 июля Россия снова осуществила ракетную атаку на Одессу. В Одесской ОГА сообщили, что разрушены шесть домов. Также серьезно пострадал Спасо-Преображенский собор, самый большой собор города.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ночью обстреляли Одесскую область 19 ракетами разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.