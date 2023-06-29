Эрдоган пообещал решительный ответ на осквернение Корана в Швеции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил акцию с осквернением Корана в Стокгольме, которая состоялась накануне, но в своем ответе не упомянул о вопросе вступления Швеции в НАТО.



Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил функционерам правящей Партии справедливости и развития Турции, сообщает агентство Анадолу.



По его словам, реакция Анкары на акцию в Швеции будет "решительной", и этот "курс продолжится до того момента, когда на Западе начнут демонстрировать решимость в борьбе с проявлениями исламофобии и терроризма".



Турецкий лидер пообещал, что "никогда не пойдет на политику провокаций или угроз".

Он также добавил, что "исполнители этого преступления", а также "те, кто допускает его под видом "свободы мысли", и те, кто потакает этому отвратительному акту", не смогут достичь своих амбиций.



"Оскорбление убеждений мусульман не имеет ничего общего со свободой выражения взглядов. Мы рано или поздно заставим определенные круги на Западе признать этот факт!", – подчеркнул Эрдоган.

Напомним, что 28 июня в Стокгольме возле мечети состоялась скандальная акция, организатор которой Салван Момика выполнил свое обещание по сожжению Корана. Сначала он включил шведский гимн и размахивал шведским флагом, а затем начал вырывать страницы Корана, класть бекон на страницы и поджег их сигаретой.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил эту акцию. Анкара в последние недели заявляет о невозможности одобрения шведской заявки на вступление в НАТО из-за якобы покрывания Стокгольмом террористов и антитурецких акций в стране.