Украина стала основным рынком сбыта алкоголя Молдовы

В первом квартале 2023 года Молдова на 26,8% увеличила экспорт алкоголя и этилового спирта: основным рынком сбыта молдавской алкогольной продукции стала Украина.

Об этом сообщает Mold-street.com со ссылкой на данные Национального банка Молдовы (НБМ), пишет "Европейская правда".

Согласно статистическим данным, Украина оказалась на первом месте импортеров алкоголя Молдовы, Россия – на восьмом. Украина также потеснила Беларусь и Румынию.

По подсчетам Нацбанка, экспорт молдавского алкоголя в Украину вырос примерно в 6,5 раза – до $9,40 млн, по сравнению с $1,44 млн в первом квартале 2022 года.

Доля Украины в общем объеме экспорта алкоголя из Молдовы составила 17,6%, доля Румынии – 17,1%, Беларуси – 14,5%.

Напомним, в июне Молдова подписала соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

ССоглашение Молдовы с ЕАСТ охватывает торговлю товарами, услугами, права интеллектуальной собственности, конкуренцию, государственные закупки и устойчивое развитие.