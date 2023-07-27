В Венгрии повторили тезисы роспропаганды о провале контрнаступления ВСУ

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в четверг заявил, что "никаких значительных результатов" контрнаступление Украины не принесло, а позиция Будапешта о переговорах – обоснована.

Слова Гуйяша цитирует венгерская служба "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Представитель венгерского правительства заявил, что украинское контрнаступление "по состоянию на сейчас не показало никаких значительных результатов": Украина освободила "только" 200 квадратных километров территории, но Россия "захватила примерно столько же в Донецкой и Харьковской областях".

Гуйяш добавил, что "даже по самым консервативным подсчетам" в российско-украинской войне погибли и получили ранения по меньшей мере 310 тысяч человек, причем больше – со стороны России, хотя у нее большие резервы, чем у Украины.

"Все это вместе указывает на то, что позиция венгерского правительства является обоснованной, когда оно призывает к прекращению огня и скорейшему началу мирных переговоров", – подчеркнул чиновник.

Отметим, что, по словам Госдепартамента США, учитывая территорию оккупированного Россией Крыма, Украина вернула около 45% захваченных территорий. Без учета Крыма после 2014 года Украина отвоевала 61% своих территории.

В Белом доме в свою очередь заявили, что украинское контрнаступление движется медленнее, чем планировали, однако оно не замерло. В Министерстве обороны Великобритании отвергают беспокойство относительно медленных темпов украинского контрнаступления, заявив, что операции идут по плану.