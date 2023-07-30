Зеленский отреагировал на призыв Папы Римского к РФ по "зерновой сделке"

Президент Владимир Зеленский считает важным призыв Папы Римского к России о необходимости возобновить действие Черноморской зерновой инициативы.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда"

"Важный призыв Папы Римского к Москве восстановить Черноморскую зерновую инициативу. Реакция мировых религиозных лидеров на российский ракетный террор и уничтожение украинской сельскохозяйственной продукции является чрезвычайно важной для защиты всего мира, а особенно народов Африки и Азии, которые больше всего страдают от угрозы голода, от продовольственного кризиса", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности. По его словам, главное сейчас – остановить российский террор и полностью реализовать Формулу мира.

Ранее в воскресенье Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить Черноморскую зерновую инициативу, обратившись к "своим братьям – властям Российской Федерации".

Обращаясь к людям на площади Святого Петра, Папа призвал верующих продолжать молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно", назвав это "тяжким оскорблением Бога".

На прошлой неделе Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине, вспомнив ночной ракетный удар РФ по Одессе.

Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды"