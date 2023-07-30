Зеленський відреагував на заклик Папи Римського до РФ щодо "зернової угоди"

Президент Володимир Зеленський вважає важливим заклик Папи Римського до Росії про необхідність відновити дію Чорноморської зернової ініціативи.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда"

"Важливий заклик Папи Римського до Москви відновити Чорноморську зернову ініціативу. Реакція світових релігійних лідерів на російський ракетний терор та знищення української сільськогосподарської продукції є надзвичайно важливою для захисту всього світу, а особливо народів Африки та Азії, які найбільше страждають від загрози голоду, від продовольчої кризи", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна є і буде гарантом світової продовольчої безпеки. За його словами, головне зараз – зупинити російський терор і повністю реалізувати Формулу миру.

Раніше у неділю Папа Римський Франциск закликав Росію відновити Чорноморську зернову ініціативу, звернувшись до "своїх братів – влади Російської Федерації".

Звертаючись до людей на площі Святого Петра, Папа закликав вірян продовжувати молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно", назвавши це "тяжкою образою Бога".

Минулого тижня Папа Франциск закликав молитися за мир в Україні, згадавши нічний ракетний удар РФ по Одесі.

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди"