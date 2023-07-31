Министр обороны Италии заявил о возможности политического решения войны с РФ

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто допустил, что завершение войны России против Украины определит "политический выбор".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью Corriere della Sera.

Крозетто выразил мнение, что ситуация на фронте "зашла в тупик, что заставляет думать о долгосрочных сроках завершения войны".

По его словам, украинское контрнаступление "столкнулось с несколькими трудностями". Атаки Вооруженных сил Украины осложняет то, что россияне существенно окопались, пояснил он.

"Поэтому это может быть политический выбор, который определит конец конфликта. С другой стороны, время западных стран отличается от времени автократий", – отметил итальянский чиновник, не развивая свою мысль дальше.

Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время встречи в Белом доме пообещали дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Перед этим Крозетто заявил, что Италия не будет присоединяться к коалиции стран, которые обеспечивают подготовку украинских летчиков и другого персонала на истребителях F-16.

Еще в мае итальянский премьер Джорджия Мелони предполагала, что Италия может присоединиться к международным усилиям по подготовке украинских летчиков на современных истребителях, но о передаче F-16 речь не идет, потому что страна сама ими не владеет.