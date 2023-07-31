Міністр оборони Італії заявив про можливість "політичного вирішення" війни з РФ

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто не виключив можливість "політичного вибору, який визначить закінчення" війни Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.

Крозетто висловив думку, що ситуація на фронті "зайшла в глухий кут, що змушує думати про довгострокові терміни завершення війни".

За його словами, "український контрнаступ, як дехто і припускав, зіткнувся з кількома труднощами. Російські окопи ускладнюють атаки (ЗСУ)".

"Тому це може бути політичний вибір, який визначить кінець конфлікту. З іншого боку, час західних країн відрізняється від часу автократій", – зазначив італійський посадовець.

Раніше президент США Джо Байден і прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні під час зустрічі у Білому домі пообіцяли подальшу підтримку України у боротьбі з російською агресією.

Перед цим Крозетто заявив, що Італія не долучатиметься до коаліції країн, які забезпечують підготовку українських льотчиків та іншого персоналу на винищувачах F-16.

Ще у травні італійська прем’єрка Джорджія Мелоні припускала, що Італія може долучитись до міжнародних зусиль із підготовки українських льотчиків на сучасних винищувачах, але про передання F-16 не йдеться, бо країна сама ними не володіє.