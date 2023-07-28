Байден и Мелони пообещали дальнейшую поддержку Украины

Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время встречи в Белом доме пообещали дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по результатам встречи, сообщает "Европейская правда".

"Оба лидера поддерживают Украину, которая защищается от незаконной агрессии России. Соединенные Штаты и Италия будут продолжать оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине столько, сколько потребуется, с целью достижения справедливого и прочного мира, который будет полностью уважать Устав ООН и суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в заявлении.

Соединенные Штаты и Италия также признали необходимость преодоления глобальных последствий конфликта, особенно для стабильности, энергетической и продовольственной безопасности уязвимых стран.

В частности, Байден и Мелони подчеркнули важность предоставления Украине возможности экспортировать продовольствие через Черное море и осудили односторонний выход России из Черноморской зерновой инициативы, которая сыграла важную роль в снижении мировых цен на продовольствие. Они также осудили российские атаки на украинскую инфраструктуру хранения и транспортировки зерна.

"Обе стороны также обязуются в дальнейшем координировать усилия по восстановлению Украины и признают роль, которую Италия будет играть в этих усилиях, учитывая председательство Италии в G7 в 2024 году и проведение Конференции по вопросам восстановления Украины в 2025 году", – говорится в заявлении.

Как сообщает агенция AP, Байден перед встречей поблагодарил Мелони за усилия Италии по поддержке Украины.

"Италия и Соединенные Штаты также твердо стоят на стороне Украины, и я благодарю вас за вашу очень сильную поддержку в защите от российских зверств, и это так. И я благодарю итальянский народ. Я хочу поблагодарить их за поддержку вас и поддержку Украины. Это имеет большое значение", – заявил президент США.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора, который пострадал в результате ракетного удара оккупационных войск РФ. Лидеры и послы западных государств осудили этот удар РФ.