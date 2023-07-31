Партия албанцев в Северной Македонии предлагает выход из правительства для вступления в ЕС

Партия Демократический союз за интеграцию (DUI), представляющая этническое албанское меньшинство Северной Македонии, предложила вывести своих министров из правительства, чтобы удовлетворить требование оппозиции и таким образом способствовать будущему вступлению в Евросоюз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на северомакедонские СМИ.

Как предлагает DUI, отставка министров вступит в силу, только если главная оппозиционная националистическая партия ВМРО-ДПМНЕ проголосует за конституционные изменения по признанию болгарского меньшинства, как того требует Болгария, чтобы позволить стране вступить в ЕС.

В июне ВМРО-ДПМНЕ заявила правительству, что поддержит конституционные изменения, если DUI выйдет из правительства и будет сформирована новая правительственная коалиция, в которую войдут оппозиционные партии, а также будут назначены новые выборы.

"Осознавая надежды и цели и мечты граждан однажды стать частью большой европейской семьи... мы, министры и чиновники из рядов Демократического союза за интеграцию, подаем в отставку с занимаемых должностей", – говорится в письме партии к премьер-министру Димитару Ковачевскому.

Согласно письму, "отставка автоматически вступит в силу в тот момент, когда оппозиция проголосует за конституционные поправки".

Ранее сообщалось, что Северная Македония 18 августа одобрит изменения в конституцию, которые включают в Основной закон болгарское меньшинство, чтобы удовлетворить требование Болгарии и таким образом способствовать будущему вступлению в Евросоюз.

В прошлом году Северная Македония согласилась внести это конституционное изменение в надежде положить конец двухлетней болгарской блокаде процесса интеграции страны в Евросоюз. Это было согласовано в рамках соглашения, заключенного под эгидой тогдашнего председательства Франции в ЕС.

Болгария годами блокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, ссылаясь на спор относительно общего прошлого двух стран.

19 июля 2022 года Северная Македония открыла переговоры о вступлении с Европейским Союзом.