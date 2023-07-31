Партія албанців у Північній Македонії пропонує вихід з уряду для вступу в ЄС

Партія DUI, що представляє етнічну албанську меншину Північної Македонії, запропонувала вивести своїх міністрів з уряду, щоб задовольнити вимогу опозиції та таким чином сприяти майбутньому вступу до Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters із посиланням на північномакедонські ЗМІ.

Як пропонує Демократичний союз за інтеграцію (DUI), відставка міністрів набуде чинності, лише якщо головна опозиційна націоналістична партія ВМРО-ДПМНЄ проголосує за конституційні зміни щодо визнання болгарської меншини, як того вимагає Болгарія, щоб дозволити країні вступити до ЄС.

У червні ВМРО-ДПМНЄ заявила уряду, що підтримає конституційні зміни, якщо DUI вийде з уряду і буде сформована нова урядова коаліція, до якої увійдуть опозиційні партії, а також будуть призначені нові вибори.

"Усвідомлюючи надії та цілі/мрії громадян одного дня стати частиною великої європейської родини... ми, міністри та урядовці з лав Демократичного союзу за інтеграцію, подаємо у відставку зі своїх посад", – йдеться в листі партії до прем'єр-міністра Дімітара Ковачевського.

Згідно з листом, "відставка автоматично набуде чинності в той момент, коли опозиція проголосує за конституційні поправки".

Раніше повідомлялося, що Північна Македонія 18 серпня схвалить зміни до конституції, які включають в Основний закон болгарську меншину, щоб задовольнити вимогу Болгарії та таким чином сприяти майбутньому вступу до Євросоюзу.

Минулого року Північна Македонія погодилася внести цю конституційну зміну в надії покласти край дворічній болгарській блокаді процесу інтеграції країни до Євросоюзу. Це було узгоджено в рамках угоди, укладеної під егідою тодішнього головування Франції в ЄС.

Болгарія роками блокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС, посилаючись на суперечку щодо спільного минулого двох країн.

19 липня 2022 року Північна Македонія відкрила переговори про вступ з Європейським Союзом.