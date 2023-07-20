В Північній Македонії визначилися, коли внесуть зміни до конституції для вступу в ЄС

Північна Македонія 18 серпня схвалить зміни до конституції, які включають в Основний закон болгарську меншину, щоб задовольнити вимогу Болгарії та таким чином сприяти майбутньому вступу до Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив спікер парламенту країни Талат Джафері.

Тепер у преамбулу та статей 49 і 78 конституції Північної Македонії парламентарі мають додати ще кількох народів країни.

В тексті "Громадяни Республіки Північна Македонія, македонський народ, частина албанського народу, турецький народ, волоський народ, сербський народ, ромський народ, боснійський народ та інші" після слів "боснійський народ" після коми мають додати: "болгарський народ, хорватський народ, чорногорський народ, словенський народ, єврейський народ і єгипетський народ".

Повідомлялося, що уряд Північної Македонії ухвалив у вівторок пропозицію про внесення змін до конституції, які включають в Основний закон болгарську меншину, щоб задовольнити вимогу Болгарії і таким чином сприяти майбутньому вступу до ЄС.

Минулого року Північна Македонія погодилася внести цю конституційну зміну в надії покласти край дворічній болгарській блокаді процесу інтеграції країни до Євросоюзу. Це було узгоджено в рамках угоди, укладеної під егідою тодішнього головування Франції в ЄС.

Болгарія роками блокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС, посилаючись на суперечку щодо спільного минулого двох країн.

19 липня 2022 року Північна Македонія відкрила переговори про вступ з Європейським Союзом.