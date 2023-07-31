В Испании перевернулся в горах автобус с туристами: десяток пострадавших

В Испании на горной дороге перевернулся автобус с почти 50 туристами, десять человек оказались в больнице.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на севере страны, в Астурии, с автобусом, который вез туристов к ледниковым озерам Ковадонга в национальном парке Picos de Europa. Всего в автобусе были водитель и 48 туристов – испанцев и иностранных туристов, в том числе 14 детей.

На одном из поворотов узкой горной дороги водитель не справился с управлением и автобус перевернулся.

Последствия инцидента могли оказаться хуже, если бы автобус не был оборудован ремнями безопасности. Из 49 человек трое получили серьезные травмы и еще семеро – средней тяжести, детей среди этих пострадавших нет. Среди травмированных оказался и водитель, с переломом ноги.

На место аварии направили восемь "скорых" и несколько вертолетов. Раненым пришлось ждать эвакуации около 30 минут, потому что все службы не могли быстро подняться по узкому горному серпантину.

Подробные обстоятельства инцидента еще выясняются. О водителе сообщают, что он имеет 21-летний стаж и регулярно выполнял рейсы к озерам.

Компания-оператор автобуса сообщила, что ему 9 лет и последний техосмотр провели в начале июля, а все водители компании очень опытные и проходили специальное обучение по управлению автобусом на горных дорогах.

Авария возобновила дискуссию о том, какого размера автобусы можно допускать на маршрут в горы. В "горячий сезон" добраться до озер Ковадонга можно только на такси или туристическим автобусным рейсом – проезд частных авто запретили, чтобы не перегружать узкие дороги. В то же время, маневрировать на них большим автобусом непросто даже опытному водителю. На рейсы обычно выходят 50-60-местные автобусы.

В связи с инцидентом несколько тысяч человек, которые уже были у озер, и те кто направлялся туда оказались заблокированными на несколько часов.

Напомним, на выходных в ДТП в турецкой Анталии погибла гид-украинка, которая сопровождала группу туристов из Казахстана.