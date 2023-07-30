В Анталии в ДТП погиб гид-украинец

В турецкой Алании, что в курортной Анталии, попал в аварию автобус с туристами из Казахстана, в результате ДТП погиб гид, который был гражданином Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телеканал TRT Haber.

Туристический микроавтобус с казахстанскими туристами утром врезался на светофоре в грузовик, это случилось на трассе в Алании. В результате погибли два человека, еще 12 человек пострадали.

Сильно поврежденный в результате аварии микроавтобус ФОТО: TRT HABER

На место аварии выехали полиция, жандармерия и скорая помощь.

Жертвами ДТП стали водитель микроавтобуса, гражданин Турции, а также гид-гражданин Украины.

Шестеро из пострадавших пассажиров находятся в тяжелом состоянии, все госпитализированы в больницы Аланьи и Манавгата.

После работы следственно-оперативных групп на месте происшествия тела погибших доставили в муниципальный морг Аланьи.

Водитель грузовика доставлен в отделение жандармерии для дачи показаний.

Напомним, в начале недели в Анталии, популярной среди путешественников, вспыхнули лесные пожары.