В Анталии в ДТП погиб гид-украинец
Воскресенье, 30 июля 2023, 12:44
В турецкой Алании, что в курортной Анталии, попал в аварию автобус с туристами из Казахстана, в результате ДТП погиб гид, который был гражданином Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телеканал TRT Haber.
Туристический микроавтобус с казахстанскими туристами утром врезался на светофоре в грузовик, это случилось на трассе в Алании. В результате погибли два человека, еще 12 человек пострадали.
На место аварии выехали полиция, жандармерия и скорая помощь.
Жертвами ДТП стали водитель микроавтобуса, гражданин Турции, а также гид-гражданин Украины.
Шестеро из пострадавших пассажиров находятся в тяжелом состоянии, все госпитализированы в больницы Аланьи и Манавгата.
После работы следственно-оперативных групп на месте происшествия тела погибших доставили в муниципальный морг Аланьи.
Водитель грузовика доставлен в отделение жандармерии для дачи показаний.
Напомним, в начале недели в Анталии, популярной среди путешественников, вспыхнули лесные пожары.