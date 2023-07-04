В Сейме Литвы хотят объявить импичмент депутату за антисемитские заявления

В Сейме Литвы рассматривают возможность объявить импичмент депутату Ремигиюсу Жемайтайтису в связи с его антисемитскими высказываниями.

Об этом в частности заявил староста парламентской фракции "Свобода" Витаутас Миталас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Такая инициатива в планах. С большим нетерпением ждем определенного вердикта прокуратуры. Но, несмотря на это, мы посоветуемся с коллегами по поводу нарушения присяги и конституционной ответственности за эти слова, если Жемайтайтис не признает своей вины, он в дальнейшем будет говорить, что ничего не произошло", – сказал он.

Политик подтвердил, что сейчас руководящие фракции готовят текст заявления, осуждающего поведение Жемайтайтиса.

Миталас надеется, что к этому заявлению присоединятся и оппозиционные фракции Сейма.

Староста парламентской фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене также подтвердила намерение запустить процедуру импичмента Жемайтайтису, если он не извинится за свое поведение.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключила импичмент Жемайтайтису.

"Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы услышим какое-то заявление или хотя бы о позиции от некоторых фракций Сейма", – сказала она.

Напомним, в июне генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с публикациями депутата Сейма Ремигиюса Жемайтайтиса о евреях.

Жемайтайтис опубликовал в Facebook несколько антисемитских заявлений: он был возмущен визитом премьер-министра Ингриды Шимоните в Израиль, а также обвинил евреев в ссылках и убийствах литовцев.

В мае литовский депутат, комментируя снос палестинской школы неподалеку от Вифлеема, он приравнял действия Израиля с агрессией Владимира Путина против Украины.