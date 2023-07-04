Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные

Во Франции второй раз подряд ночь прошла без жестких беспорядков, сообщают об около 70 задержанных.

Об этом информирует BFMTV, пишет "Европейская правда".

Вечер в понедельник оказался спокойнее, чем во все предыдущие дни. Если к концу вечера в четверг в столичном регионе было более 400 задержанных, на этот раз – менее 20, а на утро цифру обновили до 72.

Впрочем, все равно зафиксировали более 200 хулиганских поджогов, 24 случая вандализма или попыток поджога зданий.

Порядок поддерживали более 45 тысяч правоохранителей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник проведет встречу с мэрами 220 общин, где были беспорядки, чтобы выразить им свою поддержку и услышать их мнения и предложения.

После этих консультаций президент хочет "начать тщательную долгосрочную работу для глубинного понимания причин, которые привели к событиям", сообщили в Елисейском дворце.

Накануне по всей стране прошли демонстрации в поддержку мэра городка Ай-ле-Роз, дом которого подвергся нападению участников беспорядков.

Тем временем в Минюсте сообщили, что с пятницы перед судом предстали 370 участников беспорядков, из них 120 решили оставить под стражей.

В ночь с воскресенья на понедельник задержали 157 человек, подожгли почти 300 авто. Для сравнения, в худшую ночь беспорядков, с четверга на пятницу, пострадали полтысячи зданий, было сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице.

Как известно, бунты спровоцировала смерть несовершеннолетнего парня, которого застрелила полиция при попытке остановить авто для проверки.