Нидерланды направят более 118 млн евро на гуманитарную и экономическую поддержку Украины

Правительство Нидерландов во вторник объявило о выделении второго комплексного пакета поддержки Украины в 2023 году в размере более 118 миллионов евро, который пойдет на гуманитарные нужды и экономическую помощь.

Об этом говорится в заявлении нидерландского правительства, которое цитирует "Европейская правда".

Новый комплексный пакет поддержки Нидерландов предусматривает, среди прочего, 93 миллиона евро гуманитарной помощи из зарезервированных правительством 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины в 2023 году.

83 миллиона евро будут направлены на восстановление и систему здравоохранения Украины, в частности закупку медикаментов и поддержку мобильных больниц. Дополнительные 10 миллионов евро предназначены для ликвидации последствий подрыва Россией плотины Каховской ГЭС, а остальные 875 тысяч евро – для поддержки украинских правозащитников.

Вторую составляющую пакета поддержки – 25 миллионов евро – составляет финансирование грантов, чтобы предприятия и общественные организации способствовали восстановлению Украины, прежде всего в сферах сельского хозяйства, водоснабжения и здравоохранения. Подаваться на гранты можно будет с сентября.

Дополнительная финансовая поддержка также будет предоставлена украинской компании (ее название не раскрывают) для открытия завода по производству строительных материалов на западе Украины.

"Кроме того, правительство изучает возможность страхования рисков для компаний, которые экспортируют в Украину или инвестируют в нее, через механизм гарантий или страхования", – добавили в правительстве Нидерландов.

Напомним, что о первом комплексном пакете поддержки Украины на общую сумму в 274 миллиона евро правительство Нидерландов объявило еще в апреле.

Кроме того, по состоянию на май общий объем военной помощи Украине со стороны Нидерландов с начала полномасштабного вторжения составляет около 1,6 миллиарда евро.