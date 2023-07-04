В Норвегии разрешили открывать временные детсады для детей из Украины

Министерство образования и науки Норвегии во вторник издало постановление, которое позволяет открывать временные центры дневного пребывания детей, предназначенные для беженцев из Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте норвежского правительства, сообщает "Европейская правда".

Постановление Минобразования Норвегии позволяет создавать временные детские сады и временно расширять уже утвержденные детские сады в результате прибытия перемещенных лиц из Украины. Это позволит муниципалитетам принять большее количество перемещенных лиц из Украины.

Согласно новым правилам, городские власти в Норвегии смогут удовлетворять заявки на получение временного разрешения на открытие новых обычных детских садов и расширение уже утвержденных обычных детских садов, а также предоставлять субсидии на срок до трех лет.

Постановление издано в соответствии с временными правилами, предусмотренными законом о детских садах, действие которого парламент Норвегии решил продлить до 1 июля 2024 года. Оно потеряет силу вместе с завершением действия закона.

Как известно, за 2022 год более 34 тысяч украинцев в Норвегии подали заявку на получение временной защиты.

Численность населения Норвегии в первом квартале 2023 года превысила 5,5 миллиона человек, несмотря на низкую рождаемость, прежде всего за счет прибытия большого количества беженцев из Украины.