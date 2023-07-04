У Норвегії дозволили відкривати тимчасові дитсадки для дітей з України

Міністерство освіти й науки Норвегії у вівторок видало постанову, яка дозволяє відкривати тимчасові центри денного перебування дітей, призначені для біженців з України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті норвезького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Постанова Міносвіти Норвегії дозволяє створювати тимчасові дитячі садки і тимчасово розширювати вже затверджені дитячі садки в результаті прибуття переміщених осіб з України. Це дозволить муніципалітетам прийняти більшу кількість біженців з України.

Згідно з новими правилами, міська влада у Норвегії зможе задовольняти заявки на отримання тимчасового дозволу на відкриття нових звичайних дитячих садків і розширення вже затверджених, а також надавати субсидії на строк до трьох років.

Постанова видана відповідно до тимчасових правил, передбачених законом про дитячі садки, дію якого парламент Норвегії вирішив продовжити до 1 липня 2024 року. Вона втратить чинність разом із завершенням дії закону.

Як відомо, за 2022 рік понад 34 тисячі українців у Норвегії подали заявку на отримання тимчасового захисту.

Чисельність населення Норвегії в першому кварталі 2023 року перевищила 5,5 мільйона людей попри низьку народжуваність, насамперед за рахунок прибуття великої кількості біженців з України.