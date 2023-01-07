В Норвегии - рекордное количество искателей убежища из-за беженцев из Украины

Украинские беженцы, которые бегут от последствий полномасштабной российской агрессии, составляют львиную долю тех, кто ходатайствует о режиме временной защиты в Норвегии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствуют последние данные Управления по вопросам иммиграции Норвегии, опубликованные в пятницу.

В 2022 году Норвегия получила 40 750 заявлений о предоставлении убежища - это новый рекорд, до этого больше всего заявок (31 150) было в 2015 году - в разгар миграционного кризиса в Европе.

Большинство этих заявлений составляют просьбы о предоставлении режима временной коллективной защиты от беженцев из Украины - 34 487. Еще 386 таких заявок направили граждане других стран. Всего в течение 2022 года норвежские власти удовлетворили 33 554 просьб.

Количество искателей убежища в Норвегии выросло не только из-за украинских беженцев - наблюдалось увеличение заявок из других стран. Таких индивидуальных заявок было 5517 - это максимум с 2015 года.

Большинство индивидуальных заявок об убежище подали граждане Сирии (1591), далее - Афганистана (516), Эритреи (325) и России (294). Было одобрено 1105 таких заявок.

В результате увеличения искателей убежища в Норвегии количество людей, живущих в центрах временного размещения, за 2022 год резко возросло - с двух до девяти тысяч.

Как сообщалось, за первые десять месяцев 2022 года в Европейском Союзе было подано почти 790 тысяч заявлений о предоставлении убежища, что на 54% больше, если сравнить с показателем аналогичного периода прошлого года.