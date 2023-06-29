Науседа: Никто не знает, когда "вагнеровцы" в Беларуси вернутся против нас 

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил о рисках, которые для безопасности Литвы может представлять пребывание "вагнеровцев" в Беларуси.

Об этом он сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Мы чрезвычайно обеспокоены развитием событий в Беларуси", – заявил президент Литвы, комментируя договоренности между самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

"Боевые группы этих серийных убийц, как я их называю, они могут появиться в Беларуси в любой момент. Никто не знает, когда они могут вернуться против нас. Поэтому устойчивость НАТО, безопасность НАТО и особенно безопасность восточного фланга НАТО является важнейшим элементом", – сказал литовский президент.

Он выразил надежду, что саммит НАТО в Вильнюсе примет решение по укреплению восточного фланга.

Науседа также отметил, что любые движения в российской политической системе будут иметь мощные последствия для европейской безопасности.

"Некоторые коллеги иногда говорят, что сильный Путин менее опасен, чем слабый Путин. Я не согласен с этим. Мы должны двигаться вперед и быть решительными. Потому что сейчас ключевой момент в истории. Если мы не будем достаточно решительными и объединенными сейчас, завтра будет поздно", – отметил президент Литвы.

Напомним, американский президент Джо Байден считает, что глава России Владимир Путин "однозначно" ослаб после попытки мятежа.

Канцлер Германии Олаф Шольц также считает, что неудачный мятеж в России в минувшие выходные ослабил президента Владимира Путина, но последствия для вторжения РФ в Украину остаются непонятными.

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